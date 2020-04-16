Кубло чиновников, которых наплодили, надо максимально сократить, – Андрей Портнов

"Государство не почувствует, если исчезнет 70-80% правоохранительной системы"

Если исчезнет 70-80% правоохранительной системы, государство этого не почувствует. Главное, чтобы на месте осталась и еще усилилась та часть правоохранителей, которая охраняет общественный порядок.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный юрист Украины Андрей Портнов.

Ведущая Наташа Влащенко напомнила о задержании генерал-майора, которого обвиняют в шпионаже для ФСБ России. Ведущая поинтересовалась, если человека несправедливо обвиняют, то за что его арестовали, а если справедливо, то чем же занимались украинские спецслужбы последние годы.

"Большинство людей живет в повестке законопослушности, и поэтому, если исчезнет 70-80% правоохранительной системы, этого не почувствует государство. Главное, чтобы на месте осталась и еще увеличилась, усилилась та часть правоохранителей, которая охраняет общественный порядок, которая должна усилить общественную безопасность, безопасность рядового гражданина на обычной улице. Вот это должно стать ключевым для государства. Все остальное кубло - его надо максимально сократить, перестать тратить на него деньги. Поэтому откуда берется вот такое избирательное правосудие, откуда берется избирательное регулирование экономических секторов? Потому что расплодили огромное количество чиновников. У них есть время, им есть, чем заниматься - они должны богатеть", – заявил Андрей Портнов.

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Юрист добавил, что задержанный накануне бывший генерал ранее выполнял "грязную" работу для предыдущей власти.

Напомним, накануне контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров генерал-майора Валерия Шайтанова с сотрудником ФСБ РФ Егоровым.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал меру меры пресечения для Валерия Шайтанова.