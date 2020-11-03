Кто выиграл гонку на выборах в общины: Данные параллельного подсчета голосов "Слуги народа"

Александр Корниенко Фото из открытых источников

Около 7000 мандатов депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов получат представители партии "Слуга Народа". И это самый высокий показатель на местных выборах среди всех политических сил. Такие данные параллельного подсчета голосов обнародовала пресс-служба партии "Слуга народа".

Как отмечается, в сельских советах партия "Слуга Народа" получает 16,4% мандатов, в поселковых — 18,5% мест, в городских советах "Слуга Народа" будет представлена 17% депутатов.

Кроме того, "Слуга народа" получит больше всего мандатов депутатов районных и городских советов — 17% и 18% соответственно. Таким образом именно партия "Слуга народа" будет иметь больше всего представителей в местной власти в целом по стране.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует, что стремление к объединению общества и поиска общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую используют другие политические силы для мобилизации электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное — это благополучие края и создания комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление", - прокомментировал результаты председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.