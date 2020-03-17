Кто создал "валютную диверсию" в Украине: Дубинский назвал фамилии

Телеканал ZIK

Валютной наличности в стране уже нет

Национальный банк искусственно создал просто колоссальный дефицит наличной валюты. Это диверсия, которую совершили Маркарова как министр финансов, Смолий как глава Нацбанка, Рожкова как его первый заместитель и Олег Чурий, который является членом правления НБУ.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Народный депутат отметил, что из-за остановки авиасообщения и закрытия границ, в том числе с Евросоюзом, в Украине будет нехватка наличной валюты. По его словам, долларов в банках уже нет. Такую ситуацию Дубинский считает "диверсией" от НБУ.

"Самолеты с долларами также не летают. Наличных денег уже нет вообще. Валютной наличности в стране нет…Все это прекрасно понимали, что остановка авиасообщения не будет давать возможность подкреплять кассы наличными долларами. В Украине же доллары не печатают, они приезжают из США", – подчеркнул гость программы.

Нардеп добавил, что лично рассматривает такую ситуацию как диверсия от НБУ.

"В Национальном банке сидят люди, которые это прекрасно понимали, они промолчали, зная, что готовится такое решение СНБО, зная, что готовится такое решение в ОПУ, зная, что будут закрыты границы, они промолчали о том, что надо подкрепить кассу долларом. Национальный банк промолчал и искусственно создал просто колоссальный дефицит валюты.

Я считаю, что это диверсия. Если в ОПУ этого не видят и не видятся с теми людьми, а это же сделала Маркарова как министр финансов, Смолий как глава Нацбанка, Рожкова как его первый заместитель и Олег Чурий, который является членом правления НБУ. Я хочу назвать все эти фамилии, потому что это вот те люди, которые соверши диверсию. Сначала, создав пирамиду гособлигаций, позволив войти сюда в таком количестве валюты и не выкупая ее излишки, затем эту валюту они успешно, скажем так, растратили, а теперь эта история заключается в следующем: они теперь валютный кэш не завезли в страну, выпускают без наличных валютных спекулянтов, курс растет, население завтра же вламається во все эти банковские кассы, а они не работают, уже карантин. И завтра будет уже 30, 31, 32 если не будет пополнения касс наличными. А никто никуда улетел. Решения такого нет, чтобы это сделать", – заявил Дубинский.

Так добавил нардеп, это специальная диверсия, направленная на подрыв экономических основ государства, которая должна ускорить экономическую катастрофу в Украине.

Напомним, в НБУ сообщили, что за 5 рабочих дней украинцы выкупили 300 миллионов долларов.

Ранее Национальный банк заявил о дефицит наличной валюты в банковской системе Украины.