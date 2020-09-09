Кто сдал Крым? – Александр Лазарев заявил о причастности внешнеполитических сил

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Политолог объяснил, почему провластная политсила не заинтересована в расследовании

Если в вопросе сдачи Крыма копать глубже, то можно дойти до внешнеполитических сил, а это группа Байдена-Обамы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог отметил, что есть немало вопросов, на которые каждый украинец ждет ответа, – кто допустил сдачу Крыма, кто его сдал, а также кто рекомендовал такие действия в отношении украинского полуострова.

"Третий вопрос - кто рекомендовал? Ведь такие лица тоже существуют, которые сказали, что вы здесь, пожалуйста, сдайте, вы здесь помолчите и здесь все будет хорошо. Почему этого сейчас никто расследовать не будет? Потому что, если начать копать эту ситуацию, мы копнем глубже и копнем уже к внешним силам. А внешнеполитические силы, которые фактически участвовали в этом процессе, - мы дойдем до группы Байдена-Обамы, то есть, до Демократической партии США, которая замешана в этой ситуации. И поэтому "Слуга народа", которая поставила ставку сейчас именно на Демпартию США, этого делать не будет. Поэтому и будут закрываться дела, и будут догонять Порошенко только визуально для того, чтобы создать информационный привод - не являются они врагами", – заявил политолог.

Напомним, как сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков, Государственное бюро расследований расследует дело о возможной сдачи Крыма, однако сообщение о подозрении бывшему врио президента Александру Турчинову не готовилось.

Добавим, 9 сентября послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Ограничения против 175 человек и 44 организаций были продлены еще на 6 месяцев.