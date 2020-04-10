КСУ закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Заседание Конституционного суда Фото из открытых источников

Дело закрыли 9 апреля

Конституционный суд Украины закрыл дело в отношении депутатской неприкосновенности, которое была открыта по представлению 59 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Согласно сообщению, на заседании 9 апреля Большая палата Конституционного суда приняла решение о закрытии производства относительно официального толкования отдельных норм Конституции относительно депутатской неприкосновенности.

Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части третьей статьи 62, частей первой, третьей статьи 80 Конституции Украины. По результатам ее рассмотрения вынесено постановление о прекращении конституционного производства по указанному делу", - сообщили в КСУ.

Напомним, с 1 января 2020 года прекратила действовать неприкосновенность народных депутатов Украины. Это означает, что теперь любого народного избранника правоохранительные органы могут привлечь к уголовной ответственности, не спрашивая разрешения у парламента.

Как известно, Верховная Рада 3 сентября 2019 года внес изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (законопроект №7203).

Как отреагировали народные избранники на соответствующие изменения, читайте в статье "Отмена неприкосновенности: Реакция народных депутатов".