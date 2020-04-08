КСУ: Законопроект о переезде суда в Харьков может ухудшить права человека в Украине

Здание Конституционного суда Украины, Киев Фото из открытых источников

В КСУ отметили, что законопроект предусматривает существенные ограничения определенных конституционных прав

В Конституционном суде раскритиковали законопроект № 3300 и отметили, что предлагаемые изменения ограничивают конституционные права и могут ухудшить права человека в Украине. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в Facebook.

"В обнародованном тексте законопроекта № 3300 об изменениях к Закону Украины "О Конституционном Суде Украины" не учтено предложений Конституционного Суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав. Конституционный Суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине", - говорится в сообщении суда.

Как отмечается, предыдущий анализ законопроекта показал, что не было учтено комплексного подхода относительно предложений КСУ, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.

"В 2016 году изменениями Основного Закона Украины Конституционному Суду Украины предоставлено особый статус, обусловленный исключительной ролью в обеспечении верховенства Конституции Украины. На развитие конституционных изменений в 2017 году был принят Закон Украины "О Конституционный Суд Украины", который существенно трансформировал полномочия органа конституционной юрисдикции, в частности ввел институт конституционной жалобы как действенный механизм защиты прав и свобод человека.

В частности, в КСУ подчеркнули, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии. Кроме этого, вопрос о внесении изменений к Закону Украины "О Конституционном Суде Украины" должен инициировать Комитет ВР по вопросам правовой политики с соответствующими наработками.

"Такое решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что вытекает из Конституции Украины и решений Конституционного Суда Украины", - говорится в ответе КСУ.

Напомним, недавно народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Верховную Раду законопроект № 3300 о перевозке Конституционного суда Украины из Киева в Харьков. Кроме этого, депутат предложила ввести ряд других изменений.