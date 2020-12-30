live
Новости » Политика Читати новину українською

КСУ требует от Зеленского отменить указ об отстранении Тупицкого

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

В суде считают, что президент нарушил предписания нескольких статей Конституции

Конституционный суд Украины заявил, что судья Александр Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен немедленно отменить указ об отстранении главы КСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Зеленский, устранив Тупицкого, якобы превысил свои президентские полномочия и нарушил 8 статей Конституции Украины. Поэтому с конституционно-правовой точки указ главы государства "является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он выдан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного Суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда Украины", – написали в пресс-службе.

В то же время в КСУ заявили о вмешательстве в деятельность судьи и препятствии выполнению им своих служебных обязанностей, что должно привести к юридической ответственности.

"Исходя из этого, судья Конституционного Суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

Новости по теме: Конституционный кризис: Почему Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи и законно ли это решение

Напомним, вчера, 29 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский уволил главу Черкасской облгосадминистрации Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета "МАУ", сбитого Ираном Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца
Loading...

программы канала ZIK

Общественно-политические настроения. Итоги года. Повышение тарифов | Ток-шоу
Николай Азаров | Ток-шоу
Новогодние платежки. Азаров - не под санкциями. Премии за ВНО | Детали дня | 29.12.20
Повышение тарифов для украинцев. Медики без зарплаты. Путь к миру | Ток-шоу
Анатолий Шарий: власть совершает преступление и наживается на бюджете
Светлана Крюкова | Ток-шоу