КСУ требует от Зеленского отменить указ об отстранении Тупицкого

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

В суде считают, что президент нарушил предписания нескольких статей Конституции

Конституционный суд Украины заявил, что судья Александр Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен немедленно отменить указ об отстранении главы КСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Зеленский, устранив Тупицкого, якобы превысил свои президентские полномочия и нарушил 8 статей Конституции Украины. Поэтому с конституционно-правовой точки указ главы государства "является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он выдан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного Суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда Украины", – написали в пресс-службе.

В то же время в КСУ заявили о вмешательстве в деятельность судьи и препятствии выполнению им своих служебных обязанностей, что должно привести к юридической ответственности.

"Исходя из этого, судья Конституционного Суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

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Напомним, вчера, 29 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.