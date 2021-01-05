КСУ сделал новое заявление относительно указа президента об отстранении Тупицкого

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Конституционный суд призывает все органы государственной власти не вмешиваться в его работу

На заседании 5 января Конституционный суд рассмотрел вопрос о ситуации, которая сложилась в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого. Об этом говорится в заявлении КСУ.

Как отмечается, Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.

Кроме этого, судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность. Также в документе ничего не указано о выполнении указа президента или отстранении Тупицкого.

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"Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и Законом Украины "О Конституционном суде Украины", на принципах верховенства права (часть первая статьи 24 закона "О Конституционном суде Украины"). Собрание судей КСУ обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции, утверждения прав и свобод человека", - указано в заявлении.

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Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.