КСУ проверит конституционность уменьшения количества районов до 136

КСУ УНІАН

Также проверит на конституционность отдельные части закона "О добровольном объединении территориальных общин"

Конституционный суд открыл производство относительно конституционности постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Кроме этого, КС проверит на конституционность отдельные части Закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Постановление об образовании и ликвидации районов обжалуют нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и внефракционные.

В своем представлении они указывают, что это постановление нарушает основы организации местного самоуправления в Украине и права территориальных общин на добровольное объединение.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании 19 августа принял проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий.