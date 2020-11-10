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КСУ опять отложил заседание из-за отсутствия кворума

КСУ отложил заседание 10 ноября Фото из открытых источников

Судьи 10 ноября планировали рассмотреть три вопроса

Конституционный суд Украины снова не смог провести заседание 10 ноября из-за отсутствия кворума: на заседании отсутствовало необходимое количество судей. Об этом сообщает пресс-служба КСУ. 

Как отмечается, 10 ноября суд планировал продолжить рассмотрение дела по представлению 142 депутатов Верховной Рады об официальном толковании понятия "достойные условия жизни".

Кроме этого, КСУ имел целью продолжить рассмотрение дела от 46 депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли. Также в этот день планировалось суд рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по спецконфискации.

Новости по теме: Трое судей КСУ покинули заседание после визита представителя президента, – СМИ

Напомним, 5 ноября Конституционный суд Украины объявил перерыв в деле о толковании отдельных положений Основного закона в вопросе земли из-за отсутствия кворума. 

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