КСУ открыл производство по делу о "штрафе Зеленского"

Владимир Зеленский в кафе Хмельницкого Офис президента Украины

18 сентября пленум Верховного суда обратился к КСУ с требованием выяснить, возможно ли привлечь президента к ответственности

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о возможном нарушении Владимиром Зеленским карантина в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции относительно привлечения президента Украины к административной ответственности. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ КСУ.

"Определением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", – отметили в суде.

Как отмечается, 22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум. И именно там планировали решить, нужно ли обращаться в КСУ относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").

Также Хмельницкий горрайонный суд поинтересовался, можно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения во время исполнения полномочий. В результате 18 сентября пленум Верховного суда обратился с этим вопросом в Конституционный суд.

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский в сопровождении официальной делегации прибыл с визитом в Хмельницкий, где прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местной кофейне, которая в соответствии с постановлением Кабмина должна была бы быть закрыта на карантин.