КСУ – это последняя инстанция, которая определяет, соответствуют ли законы Конституции, – Рейтерович

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ZIK.UA

Эксперт заявил, что работа такой инстанции для стран, которые имеют проблемы с законодательством, необходима

Конституционный суд нужен, потому что это последняя инстанция, которая определяет соответствие принимаемых законов Конституции Украины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Эксперт, комментируя концепцию судебной реформы председателя Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, которая, в частности, предусматривает проведение референдума относительно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины, раскритиковал такую инициативу.

"Для стран, которые имеют проблемы с законодательством, а Украина имеет такие проблемы с законодательством, мы прекрасно знаем, насколько оно у нас хаотичное, бессистемное, где часто возникают проблемы в контексте притязаний той или иной ветви власти на эту власть, КСУ, безусловно, нужен, потому что это последняя инстанция, которая принимает решение, соответствуют ли те или иные законы Основному закону нашей страны", – подчеркнул эксперт.

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Игорь Рейтерович напомнил, что на рассмотрении в КСУ находится ряд вопросов, которые вызвали резонанс в обществе.

"Мы же прекрасно знаем, что сейчас на рассмотрении КСУ находятся несколько контраверсионных вопросов, начиная от рынка земли и заканчивая другими моментами. И это последняя соломинка, в том числе, для представителей различных оппозиционных сил – обращаться в КСУ, когда у них есть сомнения относительно тех законов, которые принимает нынешняя Верховная Рада", – заявил Игорь Рейтерович.

Эксперт также отметил, что господин Саакашвили как председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ должен заниматься развитием экономики, однако он почему-то взялся за вопрос судебной реформы.

Напомним, председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил детали своей концепции судебной реформы, которую он предлагает ввести в Украине. В частности, реформа предусматривает проведение референдума относительно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины.

А не так давно Саакашвили анонсировал "революционную" реформу таможни. По его словам, все грузы будут проходить за 15 минут в открытом таможенном пространстве, а при растаможке вместо 26 документов будет всего 2.