Крымская платформа: Зеленский заявил, что Турция готова принять участие

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Соответствующие договоренности были достигнуты в Анкаре

Турция готова присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крыма и быть ее активным членом. Об этом во время пресс-конференции в Анкаре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам господин президент (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) за готовность поддержать ее и быть активным участником", - сказал Зеленский.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Турция стала активным участником процесса деоккупации Крыма.

Он отметил, что платформа создается для наработки решений по возвращению Крыма под контроль Украины и консолидации в пределах цивилизованных стран и сил, включая крымскотатарский народ.

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Напомним, ранее первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что платформа по деоккупации Крыма будет вмещать мероприятия на разных уровнях. Украина предлагает провести платформу в День сопротивления Крыма - 26 февраля.