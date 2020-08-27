Кровь украинцев, расстрелянных террористами из "Нацкорпуса" из автомата, – на руках Зеленского

Расстрелянный автобус в Харьковской области Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Кровь украинцев, расстрелянных террористами из "Нацкорпуса" из автомата, – на руках Зеленского. Такое заявление сделала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Сегодня на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили два человека, они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов.

Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье "Терроризм", расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан.

От имени всех пострадавших от преступных действий криминальных объединений – "Национального корпуса" и "Азова" – требуем запретить деятельность этих организаций как террористических на территории Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что это не первое нападение на представителей нашей партии. Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности и мира в Украине – единственно правильная, и мы не отступим и не откажемся от наших ценностей.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"