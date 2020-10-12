Криворожский городской голова Юрий Вилкул записал экстренное обращение к гражданам

Юрий Вилкул Фото из открытых источников

Криворожский городской голова Юрий Вилкул записал экстренное обращение к гражданам о давлении на мэрию и на него лично накануне местных выборов.

Текст соответствующего обращения опубликован на сайте Криворожского горсовета. Приводим его дословно:

Дорогие криворожане! Земляки!

Мы всегда общались открыто, делились мыслями и любыми новостями, как добрыми, так и не очень. Должен поделиться с вами тревожной для города информацией.

Накануне выборов давление на мэрию Кривого Рога и на меня лично возросло до беспрецедентных размеров и получило самые уродливые формы.

Началось это еще в июне месяце. Высшие чиновники страны в компании с олигархами уговаривали меня отказаться от участия в выборах. Аргумент был один – "Нам важно поднять зеленый флаг над Кривым Рогом в любой способ". Хотя я думаю, что за всем этим банально стоят коммерческие интересы.

Сначала уговаривали вежливо. Потом предлагали деньги. Когда это не сработало - начали запугивать. Я отказался и выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах мэра.

После этого угрозы и давление только усилились. Меня заставляли сняться с выборов и поддержать олигархического кандидата. Не сработало.

После последнего соцопроса, убедившись в неизбежности проигрыша своего подопечного на выборах, в высоких киевских кабинетах, в интересах лиц, купивших ярлык "Слуги народа" в Кривом Роге и претендуют на захват монопольной власти, было принято решение перейти от угроз к действиям.

А конкретно, реанимировать сфальсифицированное еще в 2015 году уголовное дело. Цель, как это прямо заявлено в их официальных бумагах, вручить мне "подозрение", избрать меру пресечения, что в переводе с юридического языка означает – посадить в тюрьму хоть на какое-то время и парализовать мою избирательную кампанию за две недели до голосования.

Несколько слов по существу уголовного дела. Открыто в 2015 году. Формальный повод – мое письмо на "Арселормиттал" о необходимости тратить средства на экологические мероприятия и социальные проекты в Кривом Роге. Такое взаимодействие - это обычная практика не только в Украине, но и во всем мире. При этом деньги не перечислялись на счета горисполкома.

Предприятия всегда сами проводили тендеры, определяли подрядчиков и сами с ними рассчитывались без участия чиновников. В чьей-то больной голове это было интерпретировано как давление на бизнес.

Дело использовалась господином Луценко для того, чтобы через меня давить на народных депутатов от Кривого Рога, в частности, на моего сына, чтобы они голосовали так, как им скажут – за антинародные законы. И мне, и нардепам это говорилось открытым текстом. Не получилось.

Более 500 проверок всеми силовыми и контролирующими органами страны, более сотни обысков – все с нулевым результатом. И именно это так называемое уголовное дело, по которому за пять лет они ничего не смогли ни сделать, ни доказать, снова реанимировано. Хотя не исключаю, что по команде "фас" они готовы выдумать еще десяток таких же абсурдных дел. Будучи не в состоянии честно выиграть выборы, решили в модном сейчас "турборежиме" не париться, а тупо посадить мэра.

Давить на меня бесполезно. Запугать-невозможно. Не получилось в 2015 году, когда вооруженные автоматами проходимцы штурмовали мэрию, не получится и сейчас. Да и чего может бояться человек моего опыта? У меня нет другой мотивации, кроме огромной ответственности за родной город и желания сделать его лучше.

Я очень надеюсь, что об этом беспределе за две недели до выборов не знает лично Президент. Я надеюсь, что это - истерика и агония местных слуг олигархов, которые хотят выслужиться. У которых нет ни программы, ни идеологии – только неуемное желание дорваться до власти и ресурсов, и разорвать город.

Я буду бороться за Кривбасс, я буду бороться за каждого криворожца, за ваше право самим делать свой выбор. Меня не сломать!