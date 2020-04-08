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Криклий сообщил о скором увольнении главы "Укрзализныци"

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек

 Укрзализныця

Желько Марчек исполнял обязанности главы "УЗ" в течение двух месяцев

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, передает "Корреспондент".

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - отметил министр.

Он также пояснил приостановку конкурса на главу "УЗ" введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.

Желько Марчек исполнял обязанности главы "УЗ" в течение двух месяцев после досрочного освобождения Евгения Кравцова в январе.

Напомним, ранее Наблюдательный совет "Укрзализныци" перенес отбор на должность председателя правления компании из-за коронавируса.

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