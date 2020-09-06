Криклий пристыдил политиков за пиар на танкере Delfi

Поднятие танкера Delfi в Одессе Фото из открытых источников

По словам министра, одесские политики, которые ничего не сделали для поднятия судна, сейчас живо пиарятся на нем

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что местные политики Одессы, которые ничего не сделали для поднятия танкера Delfi, сейчас живо пиарятся на нем. Об этом он написал в Facebook.

"Что такое предвыборное безумие. Одесса, пляж Дельфин. Прямо сейчас, один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего "Делфи". Убежден, что будет рассказывать как сильно работал, чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятия собственных рейтингов, а не танкера. К сожалению, непосредственно к поднятию "Делфи" не было раньше такого живого интереса и помощь АМПУ или исполнителям не предлагалась", - отметил Криклий.

Вероятно, речь идет про мэра Одессы Геннадия Труханова, который также опубликовал сообщение, в котором заявил, что "мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi" и в комментариях к которому, глава Мининфраструктуры написал: "Товарищ мэр, а причем здесь вы?".

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Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" из-за сильного шторма сорвало с якоря и он сел на мель. В результате эвакуировали трех членов экипажа. С того момента танкер остался в море.

Позже, 21 июня 2020 года, вблизи побережья Одессы с затонувшего "Делфи" начало разливаться топливо.

К слову, в этом году танкер несколько раз пытались поднять, однако попытки заканчивались неудачей.