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Криклий предложил правительству поручить "Укрпочте" доставлять лекарства во время карантина

Сейчас "Укрпочта" доставляет продукты питания по заказу

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил Кабинету министров поручить "Укрпочте" на время карантина доставлять лекарства гражданам, которые в этом нуждаются. Об этом министр сообщил в YouTube.

"Мы предложили правительству принять постановление изменений, которые позволят доставлять медицинские лекарства, медикаменты ("Укрпочтой" - ред.) для того, чтобы граждане, которые имеют определенные ограничения, могли получить необходимое медикаментозное лечение", - отметил Криклий. 

Вместе с тем министр добавил, что сейчас "Укрпочта" доставляет продукты питания по заказу и денежные выплаты пенсионерам. 

Напомним, недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине на период карантина будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры.

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