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Крепкого здоровья и стойкости: Зеленский поздравил Меркель с днем рождения

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Также президент поблагодарил канцлера за поддержку

Президент Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и стойкости выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами", - написал Зеленский.

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Напомним, в среду, 15 июля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Позже в РФ заявили о том, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "дали негативную оценку" заявлениям Киева относительно пересмотра Минских соглашений. 

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