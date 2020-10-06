Кремль хочет вернуть назад Советский Союз, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

По словам Зеленского, Украина никогда не променяет свою независимость

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация имеет желание вернуть назад Советский Союз. Об этом он рассказал в интервью Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, президент прокомментировал журналисту слова белорусского блогера Сергея Тихановского о том, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.

"У Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи либо объединяют, либо раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина - демократическое, либеральное и унитарное государство, которое никогда не променяет свою независимость.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом РФ Владимиром Путиным начался диалог, о чем свидетельствуют договоренность о "режиме тишины" на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.