Кремль хочет вернуть назад Советский Союз, - Зеленский
По словам Зеленского, Украина никогда не променяет свою независимость
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация имеет желание вернуть назад Советский Союз. Об этом он рассказал в интервью Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.
В частности, президент прокомментировал журналисту слова белорусского блогера Сергея Тихановского о том, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.
"У Кремля есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи либо объединяют, либо раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина - демократическое, либеральное и унитарное государство, которое никогда не променяет свою независимость.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом РФ Владимиром Путиным начался диалог, о чем свидетельствуют договоренность о "режиме тишины" на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.