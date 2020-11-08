Кравчук заявил, что Минские соглашения 2015 года выполнить невозможно

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации настаивает на изменении последовательности пунктов

Пункты Минских соглашений, которые утвердили в 2015 году, не могут быть выполнены. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

В частности, Кравчук отметил, что за шесть лет на Донбассе произошло много изменений. В связи с этим те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели. По словам главы украинской делегации, это признают также другие переговорщики.

"В нашем плане по Донбассу я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - подчеркнул Кравчук.

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Кроме этого, он добавил, что главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Российской Федерацией. По словам Кравчука, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Напомним, недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу", который предназначен для выполнения договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".