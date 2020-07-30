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Кравчук официально возглавил минские переговоры относительно Донбасса, - указ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Ранее делегацию возглавлял Леонид Кучма

В четверг, 30 июля, Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в указе президента №302/2020. 

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича — Президента Украины в 1991 — 1994 годах, определив его главой делегации", - указано в документе. 

Кроме этого, во втором пункте указа глава государства вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучму, освободив его от выполнения обязанностей главы делегации.

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Соответствующий документ вступает в силу с 30 июля 2020 года.

Напомним, 28 июля в Офисе президента сообщили о том, что Леонид Кучма выразил желание выйти из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В результате руководство делегацией временно взял на себя первый заместитель Алексей Резников. 

После чего президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на должность нового руководителя рассматривают несколько кандидатов, в частности Леонида Кравчука и Алексея Резникова. 

 

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