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Кравчук: В новом году будут более решительные действия для достижения мира на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, новые действия будут включать закон о выборах и закон об амнистии

В 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает ТАСС.

"В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса - установления мира на Донбассе", - сказал Кравчук.

По словам политика, новые действия будут включать "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".

"Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего в Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы", - добавил Кравчук.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина готова начать общаться с представителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей после демилитаризации Донбасса.

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