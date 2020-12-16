Кравчук требует от России выполнить договоренности "нормандского саммита"

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Российская сторона должна официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация должна взять политическую ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, достигнутых на нормандском саммите в Париже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба делегации в Telegram.

Согласно сообщению, сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на самом высоком уровне в Париже", - отметили в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, украинская сторона продолжила настаивать на реализации следующих мер:

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о 19 участках разминирования;

финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что через пять дней у России не останется формальных поводов не открывать со своей стороны контрольный пункт въезда-выезда "Счастье".