Кравчук срывает освобождение украинок из ОРДЛО по поручению Зеленского, - блогер

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал все для того, чтобы сорвать передачу четырех удерживаемых украинок из ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Евгений Василевский.

Кравчук срывает освобождение украинок из ОРДЛО по поручению Зеленского Из ОРДЛО в Украину до сих пор не вернулись... Опубликовано Евгением Василевским Пятница, 22 января 2021 г.

Он напомнил, что ранее власти ОРДЛО в одностороннем порядке заявили о готовности передать их главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Однако после этого украинские власти всю неделю саботируют этот возврат.

"Особенно старается глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Сначала он потребовал от ОРДЛО не отдавать пленных Медведчуку. А затем, когда в Донецке и Луганске не обратили на его слова никакого внимания, СБУ запретила Медведчуку вылетать из Украины. Очевидно, что эти старания старого маразматика – не его инициатива. Его участие в этой спецоперации СБУ против Медведчука говорит о том, что указ на это был спущен с самого верха. Президент Зеленский очень болезненно воспринимает любую активность Медведчука, а потому готов даже ценой судеб граждан Украины сорвать освобождение четырех человек. Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ Майорск, но она до сих пор не утверждена", - отметил Василевский.

Он подчеркнул, что украинки до сих пор не могут вернуться домой именно по вине Кравчука.

"Украинки не могут вернуться в Украину, поскольку власть блокирует их возвращение. А Кравчук при этом на телевидении на всю страну заявляет, что лично сорвал освобождение украинок. Кто дал ему такое право? Из-за этого дурака, а других слов нет, четыре украинские женщины продолжают сидеть в тюрьме. А кто ему дал такую команду? Кто назначил его в Трехстороннюю контактную группу? Лично президент Зеленский. Позор", - резюмировал блогер.