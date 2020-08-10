Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов сесть за стол переговоров

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Политик отметил, что планирует изменить работу Трехсторонней контактной группы

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями гражданского общества ОРДЛО. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях, – я готов их слушать", - рассказал Кравчук.

При этом политик отметил, что планирует изменить работу Трехсторонней контактной группы. В частности, он хочет ввести туда больше людей, которые хорошо знают Донбасс.

"Мы хотим ввести туда людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное – услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, что это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей, которые там живут", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. В частности, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и уступках.