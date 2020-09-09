Кравчук рассказал, кто и когда будет инспектировать позиции ООС возле Шумов

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Украинские позиции будут инспектировать СЦКК, координатор ОБСЕ и представители так называемой "ДНР"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что инспектирование украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе состоится завтра, 10 сентября. Об этом он рассказал в комментарии "ТСН".

По его словам, инспектирование позиции Объединенных сил будут проводить украинская сторона в рамках Специального центра по координации и контролю (СЦКК), координатор ОБСЕ Хайди Грау и представители с оккупированной территории Донецкой области.

В то же время, Леонид Кравчук считает, что это решение не является формализацией НВФ так называемой "ДНР" и оккупированных территории Донецкой области, поскольку на инспекции будет присутствовать представительница ОБСЕ.

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Напомним, ранее так называемый "главарь ДНР" Денис Пушилин приказал НВФ открыть огонь по позициям украинских военных в 08:00 7 сентября. Причиной этому стало то, что украинская сторона якобы "обустроила новые траншеи", несмотря на условия перемирия.

После этого Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

7 сентября в так называемой "ДНР" заявили о переносе анонсированного Денисом Пушилиным обстрела по позициям украинских войск под Горловкой, назвав новой датой возможного удара 9 сентября.

Сегодня представители незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" снова перенесли обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе и настояли на проведении заседания ТКГ.

По итогам проведения срочного заседания ТКГ, участники договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.