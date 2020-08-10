Кравчук рассказал, готов ли ехать в ОРДЛО
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает вероятности непосредственных контактов с представителями ОРДЛО по решению вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
В частности, журналисты напомнили Кравчуку, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, который также согласился войти в ТКГ, заявил, что не против поехать на оккупированную часть Донбасса, и поинтересовались, как он лично относится к такой инициативе и готов ли ехать в ОРДЛО.
"Я поддерживаю его. Он знает ситуацию там лучшее из людей, которых я вообще знаю. И имеет решимость, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - ответил политик.
Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями гражданского общества ОРДЛО.
До этого он говорил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке Украины. В частности, речь идет о переговорах, дискуссиях, компромиссах и уступках.