live
Новости » Политика Читати новину українською

Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу

Фото с открытых источников

На должность главного переговорщика в ТКГ претендуют двое людей

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сьогодні".

Также по его мнению и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – сказал Кравчук.

Новости по теме: Стало известно, кто будет руководить украинской делегацией в ТКГ вместо Кучмы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из претендентов на должность главы ТКГ в Минске является первый президент Украины Леонид Кравчук.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Кучма выходит из состава украинской делегации в ТКГ Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая "Гетман" и турки: Почему Порошенко не прибыл на собственный митинг?
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу