Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу

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На должность главного переговорщика в ТКГ претендуют двое людей

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сьогодні".

Также по его мнению и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – сказал Кравчук.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из претендентов на должность главы ТКГ в Минске является первый президент Украины Леонид Кравчук.