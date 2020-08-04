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Кравчук предложил выдвинуть в ТКГ идею свободной экономической зоны для Донбасса

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Соответствующее предложение он озвучил на встрече с украинской делегацией

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Такую идею он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, пишет DW.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш подтвердил, что такое предложение звучало, однако его детали он не приводил.

Отмечается, что Кравчук также предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе Минской контактной группы. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

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Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Ранее эту должность занимал Леонид Кучма однако недавно он сообщил о своем выходе из ТКГ.

Впоследствии, новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе.

Впоследствии он объяснил, что такими компромиссами могут стать создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса.

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