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Кравчук предлагает создать документ-указатель для дальнейшей работы ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Сегодня состоялось заседание на уровне глав делегаций

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый документ для ТКГ, который примут лидеры "нормандского формата". Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, Кравчук предложил представителю ОБСЕ и координатору политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон.

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"Выработка единого документа, который примут лидеры государств Нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ", - подчеркнула украинская сторона.

По мнению Кравчука, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года.

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Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила разработать единый "План совместных шагов" для урегулирования ситуации на Донбассе.

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