Кравчук обратился в Раду по поводу проведения выборов на Донбассе

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Кравчук предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закону Украины

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции новый глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в парламент с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 2015 года.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины и к командующему Объединенных сил за информацией относительно безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.