live
Новости » Политика Читати новину українською

Кравчук обратился в Раду по поводу проведения выборов на Донбассе

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Кравчук предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закону Украины

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции новый глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в парламент с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 2015 года.

Новости по теме: Все, что нужно знать о местных выборах в Украине по новому законодательству

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины и к командующему Объединенных сил за информацией относительно безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Следует отправить в отставку все Нацсоветы и комиссии, потому что они ничегошеньки не делают, - Кацман о скандале вокруг детского Евровидения
Скандал с Евровидением. Судьба местных выборов. Валютные колебания | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле