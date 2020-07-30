Кравчук о переговорах с РФ по Донбассу: Будем идти на компромиссы

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Однако, компромисс не касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы в переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Так, новоназначенный представитель в ТКГ подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы закончить конфликт на Донбассе. В связи с этим Кравчук готов идти на компромиссы, однако не в ущерб суверенитету Украины.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ", – пояснил Леонид Кравчук.

Также глава делегации добавил, что необходимо договариваться об управлении на Донбассе, которое принесет пользу местным жителям.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, там живущим, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", – заверил Кравчук.

Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Ранее эту должность занимал Леонид Кучма, однако несколько дней назад он сообщил о своем выходе из ТКГ.