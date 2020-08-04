Кравчук о диалоге с жителями ОРДЛО: Нужно, но только после окончания обстрелов

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, должны быть сформированы экономические, социальные и гуманитарные зоны

Представители Украины должны ехать на территорию ОРДЛО и вести диалог с местными жителями, но только после окончания обстрелов. Об этом в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

"Ехать должны, и это нужно. Только я опять-таки хочу попросить меня понять. Ехать тогда, когда прекратится стрельба, когда прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, когда кто-то появится... Нельзя узнать их намерений", - сказал Кравчук.

По словам главы ТКГ, первым шагом должно быть прекращение обстрелов, после чего должны быть сформированы экономические, социальные и гуманитарные зоны и прямой диалог с жителями оккупированных территорий.

"Надо искать общие точки соприкосновения. А ехать всем сегодня - ну, просто взять и поехать ради геройства какого - я думаю, это не будет эффективной поездкой, а могут быть даже тяжелые последствия", - добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Кравчук также предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе Минской контактной группы. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".