Кравчук назвал шаги Украины для выборов в ОРДЛО в марте 2021 года

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам первого президента, выборы уже готовятся

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал шаги Украины для проведения выборов в ОРДЛО в марте 2021 года. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

По словам Кравчука, Верховная Рада в январе следующего года принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО. "Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы", – сказал первый президент.

Кроме того, Кравчук отметил, что до выборов парламент должен принять законы о демилитаризации и амнистии.

Напомним, недавно Леонид Кравчук заявил, что Верховная Рада не закрепит особый статус Донбасса в Конституции Украины. По его словам, пока речь идет только о законе Об особенностях местного самоуправления.

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Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук заявил о невозможность выполнения пунктов Минских соглашений, которые утвердили в 2015 году. В связи с этим глава украинской делегации настаивает на изменении последовательности пунктов.