Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По мнению первого президента Украины, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на востоке страны. Об этом первый президент Украины сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.

"Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - более 1 тыс. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют ", - отметил Леонид Кравчук.

Он напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области.

"Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить про какой-то особый статус Донбасса", - подчеркнул новый глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Ранее эту должность занимал Леонид Кучма однако недавно он сообщил о своем выходе из ТКГ.

Впоследствии, новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе.