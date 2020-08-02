Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу
По мнению первого президента Украины, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на востоке страны. Об этом первый президент Украины сказал в эфире "Украина 24".
По его словам, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.
"Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - более 1 тыс. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют ", - отметил Леонид Кравчук.
Он напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области.
"Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить про какой-то особый статус Донбасса", - подчеркнул новый глава украинской делегации в ТКГ.
Напомним, 30 июля Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Ранее эту должность занимал Леонид Кучма однако недавно он сообщил о своем выходе из ТКГ.
Впоследствии, новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе.