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Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона, убежден политик

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власть должна принять пакет законов о реинтеграции региона. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:

  • прекращение боевых действий;
  • проведение выборов на подконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)

"Это огромный массив документов, который содержит период войны, после войны, и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Новости по теме: Реинтеграция Донбасса: доклад Международной кризисной группы ICG

Ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса не будет происходить сразу после возвращения.

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