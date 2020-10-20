Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса
Власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона, убежден политик
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власть должна принять пакет законов о реинтеграции региона. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".
По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:
- прекращение боевых действий;
- проведение выборов на подконтрольных территориях;
- формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
- принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)
"Это огромный массив документов, который содержит период войны, после войны, и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
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Ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса не будет происходить сразу после возвращения.