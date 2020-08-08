Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Видеоконференция по этому вопросу с участием всех сторон запланирована на середину августа

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. Об этом он сказал в эфире "ОбозревательTV".

В частности, речь идет о переговорах, дискуссиях, компромиссах и уступках.

"Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - отметил он.

Однако, относительно уступок, Кравчук подчеркнул, что Украина готова идти на этот шаг, если такие же действия будут выполнены "и с той стороны". Несмотря на это, добавил политик, ни одна сторона не может предъявлять требования к другой и предъявлять ультиматумы.

По словам главы делегации, в середине августа должна состояться видеоконференция по вопросу всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе с участием всех сторон.

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"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго ", – отметил он.

Напомним, недавно Леонид Кравчук заявлял, что не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Каким именно образом это можно сделать, политик не сообщил. Однако, он подчеркнул, что саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и при всем том подписано в Трехсторонней контактной группе.