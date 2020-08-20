Кравчук дал объяснения относительно своего обращения в Раду по поводу проведения выборов на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, его задача снять любую блокировку, если это не касается суверенитета

Глава украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что обратился к Верховной Раде, чтобы та приняла постановление о проведении местных выборов по всей Украине. Об этом он рассказал в интервью "Украина 24".

"Потому что дальше "кроме" и дальше идет... Тут возникает вопрос, что это противоречит и минским договоренностям и формуле Штайнмайера, которую приняли главы государств", - сказал Кравчук.

По его словам, он не уверен, что Рада поддержит его инициативу.

"Моя задача снять любое блокирование, если это не касается суверенитета, независимости Украины и территориальной целостности. Такие документы я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Он предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закону Украины.