Краткий курс – напоминание для власти в День Конституции

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления Президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы Основного Закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны.

Представителям власти, которые игнорируют нормы Конституции Украины и пытаются поставить их на службу своим узкополитическим интересам, следует помнить:

Первое. Согласно статье 1 Конституции "Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство". Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство – это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и "бродячим активистам", в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью. Социальное – это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую.

Второе. Проводимая властью политика насильственной украинизации, антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан, поскольку противоречит части третьей статьи 10 Основного Закона: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Третье. Президенту Украины и многочисленной рати "слуг народных", пытающихся пересмотреть социальные стандарты, упразднить льготы и превратить украинцев в бесправных рабов, надо знать, что согласно частям второй и третьей статьи 22 Основного Закона "конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены". Кроме того, "при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод".

Четвертое. Команде Президента В. А. Зеленского, углубляющей и ужесточающей политику тарифного геноцида, повышения цен, введения рыночных тарифов, провоцирующую рост безработицы, следует изучить статью 48 Основного Закона, которая гарантирует каждому гражданину "право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище".

Пятое. "Реформаторам" от медицины Президента В. А. Зеленского, продолжающим преступную реформу Супрун по уничтожению системы здравоохранения в Украине, напоминаю нормы части 3 статьи 49 Конституции: "Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена . Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности".

Шестое. "Слугам Народа" необходимо усвоить, что исключительно Украинский народ, который является единственным источником власти, осуществляет ее непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Об этом гласит статья 5 Конституции Украины.

И седьмое. Президенту В. А. Зеленскому и "новым лицам" во власти, взращенным в трускавецком "Rixos" и/или на соросовских грантах, следует выучить наизусть часть вторую статьи 68 Конституции Украины: "Незнание законов не освобождает от юридической ответственности". Напоминаю: Конституция – это Основной Закон.

Ведь рано или поздно нынешним представителями власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам.

Уверен, "уважаемые" господа, находящиеся при власти, что при тщательном, вдумчивом изучении Основного Закона вы сможете сделать для себя массу новых открытий. Но это уже совершенно другая история, и мы к ней обязательно вернемся.

С праздником, дорогие украинцы!!! Защитим нашу Конституцию от злоупотреблений власти. Защитим наше право на достойную и успешную ЖИЗНЬ!

Виктор Медведчук,

доктор юридических наук,

академик Национальной академии

правовых наук Украины,

заслуженный юрист Украины