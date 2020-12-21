live
Новости » Политика Читати новину українською

Ковалив ушла с должности заместителя руководителя Офиса президента

Юлия Ковалив Фото: Офис президента

Несмотря на увольнение, Юлия Ковалив останется в команде Владимира Зеленского

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив ушла с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ОП. 

Также о своем решении покинуть Офис президента Ковалив сообщила в Facebook, однако причину такого шага не назвала. 

"Сегодня я ухожу, покидаю должность заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время", - добавила она. 

facebook.com

В то же время Владимир Зеленский добавил, что Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины, поэтому она останется в президентской команде.

Новости по теме: Ковалив: Несмотря на коронакризис, ряд госпрограмм и инициатив президента успешно реализуется и показывает результаты

"При ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ... Она (Юлия Ковалив - ред.) остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений", — добавили в ОП. 

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. По предварительной информации, Трофимов также ушел по собственному желанию.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ВОЗ может уже до конца этого года одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech В Израиле начали вакцинацию от коронавируса ЕС начнет вакцинацию от коронавируса 27 декабря Украина на следующей неделе протестирует модель вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей
Loading...

программы канала ZIK

Год Кабмина. Вакцинация против COVID-19. Год работы НАБУ. Протесты Фопов | Ток-шоу
Мутация COVID-19. Контроль за украинцами. Повышение тарифов. МВФ и Украина | Детали дня | 21.12.20
Новый штамм коронавируса. Новогодние темники. Тарифы на воротное | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Мутация COVID-19. Закрытие границ. Где вакцина? | Ток-шоу
Тарифы под елку: Подорожание газа с нового года? | 20.12.20