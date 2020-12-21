Ковалив ушла с должности заместителя руководителя Офиса президента

Юлия Ковалив Фото: Офис президента

Несмотря на увольнение, Юлия Ковалив останется в команде Владимира Зеленского

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив ушла с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Также о своем решении покинуть Офис президента Ковалив сообщила в Facebook, однако причину такого шага не назвала.

"Сегодня я ухожу, покидаю должность заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время", - добавила она.

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В то же время Владимир Зеленский добавил, что Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины, поэтому она останется в президентской команде.

"При ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ... Она (Юлия Ковалив - ред.) остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений", — добавили в ОП.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. По предварительной информации, Трофимов также ушел по собственному желанию.