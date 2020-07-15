Ковалев: Во время пандемии Рада не должна вводить новые налоги для мелких фермеров

Алексей Ковалев Фото из открытых источников

Во время пандемии Верховная Рада не должна вводить новые налоги для мелких фермеров. Такое мнение в блоге на 112.ua. высказал народный депутат от "Слуги народу" Алексей Ковалев.

Приводим текст блога дословно:

На все сельскохозяйственные земли будет вводиться налог согласно законопроекту № 3131Д. Моя принципиальная позиция – я не буду голосовать за этот законопроект, поскольку считаю, что во время пандемии мы не можем сейчас вводить новые налоги для мелких фермеров. Поскольку введение этого налога приведет к краху мелкого фермерства.

Я считаю, что мы должны найти другие инструменты, для того чтобы поддержать мелкий бизнес и аграриев. Я считаю, и это моя принципиальная позиция, что мы сначала должны дать им поддержку, а потом уже вводить какие-то дополнительные меры, налоги, сборы и так далее. Я категоричен и на комитете прямо об этом сказал, что я против, и привел аргументацию. Поскольку у нас нормативно-денежная оценка, которая является базовой отсчета именно этого налога, она не приведена в порядок. Могу привести пример, что земельный участок, который находится на поливе, оценен так же, как находящийся не на поливе, хотя доходность поливной земли в 3 раза больше, чем неполивной. Я считаю, что его нужно дорабатывать и отправить чуть подальше.

Данный законопроект № 3131Д только прошел комитет. Я думаю, что депутаты облагоразумятся, и мы не будем выносить его в зал. А к осени, я думаю, будет переработан законопроект. Возможно, мы вообще не будем его выносить. Но на данном этапе есть решение комитета, и оно позитивное. Комитет своим большинством поддержал. Даже если его вынесут в зал, я буду настаивать и объяснять депутатам, что такого во время кризиса делать нельзя. Любая страна сейчас поддерживает бизнес, который есть.

Соавторами законопроекта выступили несколько депутатских групп, фракций – это "Довира", "Слуга народа". Цель законопроекта благая – вывести из тени всех арендодателей, которые не платят налоги. Но при этом, выводя из тени данных людей, которые обрабатывают свои паи, мы им не предоставляем никакой поддержки. Мы ничего не можем им предложить, чтобы они работали "вбелую". Эта проблема есть, но я считаю, что сейчас не время обижать именно маленьких фермеров, которые работают на своей земле и у которых ограничен финансовый ресурс. Сейчас кредиты не выдают.

Я считаю, это чревато тем, что люди будут продавать свои земельные паи, сельхозземли, которые будут в гражданском обороте.

И второй момент – люди не смогут расширяться и содержать свои земли. Считаю, что не нужно сейчас его применять. Там есть определенная формула – нормативно-денежная оценка, умноженная на 0,045. Для своего округа я считал – это около 1000 грн за га.

Сейчас схемы нет, только законопроект. Им предусматривается то, что хотят вывести "черных", "серых" землепользователей, которые не платят подоходный налог, ЕСВ вывести их в "белую" форму, чтобы они работали открыто. Но почему они работают по-черному? Потому что государство не дает поддержки, у нас нет разъяснительной работы по этому вопросу.

Я считаю, что у нас сейчас глубочайший экономический кризис, не только в нашей стране, а и в мире, потому наседать на мелких фермеров не стоит.

Для села это ощутимая налоговая нагрузка, которая приведет к негативным последствиям однозначно. С кем общался, кого убедил, они понимают, что законопроект несет негативные последствия для села и для нас как политической силы.

Я думаю, что голосов не найдется, и в "Слуге народа" мы еще не провели разъяснительную работу, но с кем я лично общался, они меня поддерживают, что сейчас его принимать не нужно.

На голосование этот законопроект планировали вынести на этой неделе, но я так понимаю, что его не будут выносить на этой неделе. Скорее всего, его вынесут осенью, когда уже стартует новый политический сезон.