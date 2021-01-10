Ковалев: Если Шмыгаль, Радуцкий и Степанов замешаны в скандале с подпольной вакцинацией, то должны быть отправлены в отставку и наказаны

Фото из открытых источников

Если Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий и Максим Степанов замешаны в скандале с подпольной вакцинацией, то должны быть отправлены в отставку и наказаны. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев на своей странице в Facebook.

"Уже несколько дней в неофициальных источниках распространяется информация о тайной "VIP-вакцинации". Будто полученную из-за границы партию вакцин продают по 3 тыс. евро вне очереди.

Если это так, возникает много вопросов. Чего ждет председатель профильного комитета Михаил Радуцкий? Почему молчит Министр здравоохранения Максим Степанов? Почему нет официальных комментариев или опровержений от премьера?" – написал он.

Ковалев предположил, что эти должностные лица замешаны в деле или виноваты по факту своего бездействия.

"Путь один - расследование, отставки и наказания. Подобная ситуация сложилась в Польше, там виновных быстро поймали и наказали. А что у нас? От СБУ и полиции пока тоже нет реакции. Я буду достаточно категоричным и принципиальным в данном вопросе - это дело нельзя просто замять, ответственные должны быть наказаны срочно!" – добавил нардеп.

Напомним, недавно появилась информация о том, что украинские топпосадовци, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. СМИ сообщили, что вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник столицы.