Ковалев: Если Шмыгаль, Радуцкий и Степанов замешаны в скандале с подпольной вакцинацией, то должны быть отправлены в отставку и наказаны
Если Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий и Максим Степанов замешаны в скандале с подпольной вакцинацией, то должны быть отправлены в отставку и наказаны. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев на своей странице в Facebook.
"Уже несколько дней в неофициальных источниках распространяется информация о тайной "VIP-вакцинации". Будто полученную из-за границы партию вакцин продают по 3 тыс. евро вне очереди.
Если это так, возникает много вопросов. Чего ждет председатель профильного комитета Михаил Радуцкий? Почему молчит Министр здравоохранения Максим Степанов? Почему нет официальных комментариев или опровержений от премьера?" – написал он.
Ковалев предположил, что эти должностные лица замешаны в деле или виноваты по факту своего бездействия.
"Путь один - расследование, отставки и наказания. Подобная ситуация сложилась в Польше, там виновных быстро поймали и наказали. А что у нас? От СБУ и полиции пока тоже нет реакции. Я буду достаточно категоричным и принципиальным в данном вопросе - это дело нельзя просто замять, ответственные должны быть наказаны срочно!" – добавил нардеп.
Вже кілька днів у неофіційних джерелах поширюється інформація про таємне "VIP-вакцинування". Ніби отриману з-за кордону...Опубліковано Слуга народу - Ковальов Олексій - Округ 186 Неділя, 10 січня 2021 р.
Напомним, недавно появилась информация о том, что украинские топпосадовци, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. СМИ сообщили, что вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник столицы.