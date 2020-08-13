"Космические" зарплаты руководителей госпредприятий: Григорий Мамка заявил о необходимости создания "правил игры"

Заместитель Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка Фото из открытых источников

И определить критерии оценивания работы руководства, подчеркнул нардеп

В Украине нужно создать правила игры для государственных предприятий, чтобы было понятно, как оценивать их работу. Кроме того, нужно определить критерии оценки работы общественных, наблюдательных советов и руководства госпредприятий.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.

Политик отметил, что внешнее влияние в Украине стало уже настолько прямым, что действующей власти нужно определиться, "или мы будем слушать и танцевать для того, чтобы получить какое-то количество денег под кредиты МВФ, и об этом необходимо рассказать людям, или все же мы начнем строить в Украине, а потом выходить на международную арену".

"Почему я так говорю? Потому что об этой заработной плате по миллиону-полтора мы слышим об "Укрпочте", по-моему, в течение двух лет, что руководитель есть, получает несколько миллионов. Он так качественно продает марки, что у него меньшая заработная плата не должна быть. У меня здесь встречный вопрос все же к государственным институтам и учреждениям, которые должны давать оценку таким государственным предприятиям. Например, Счетная палата. Есть учреждение? Есть. Аудитслужба есть? Государственное учреждение, которое получает финансирование из бюджета, и немалые деньги. То раз в год они должны проинспектировать и дать официальное заключение тому или иному, согласно плану государственного предприятия. Какое оно? Прибыльное ли? Если прибыльное, то насколько, в связи с чем, какие есть недостатки...? Но у нас нет выводов Счетной палаты и аудитслужбы, а только пиар-кампании работы за год", – заявил Григорий Мамка и риторически поинтересовался, зачем такие органы.

Парламентарий акцентировал, что он хотел бы услышать критерии оценки работы общественных советов, руководителей государственных предприятий и других.

"Пока мы в Украине не сделаем правила игры к государственным предприятиям, каким образом оценивать их работу... Никто же не понимает, какую прибыль они приносят, потому что все говорят – убыточные", – отметил Григорий Мамка.

Как сообщали, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают прежде всего не интересы государства, а свои личные или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, глава социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий - это тотальный контроль над экономикой государства.