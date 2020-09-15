Коррупционный скандал в монобольшинстве: В "Слуге народа" рассказали, как нардеп Юрченко фракцию покидал

Елена Мошенец Скриншот видео

Александр Юрченко после выхода из фракции будет внефракционным народным депутатом, отметила Елена Мошенец

Нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из состава фракции "Слуга народа" самостоятельно. По этому поводу в монобольшинства не было ни одного сигнального голосования и возражений.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины ("Слуга народа") Елена Мошенец.

Гостья студии прокомментировала коррупционный скандал, в причастности к которому подозревают одного из народных депутатов от монобольшинства.

"Вчера было заседание фракции, на котором было сообщено о том, что господин Юрченко для того, чтобы, так сказать, не бросать тень на фракцию, изъявил такое желание выйти из состава фракции самостоятельно. Не было ни одного сигнального голосования, поскольку все понимают, какая сложная ситуация вокруг господина Юрченко и вокруг фракции "Слуга народа", поэтому здесь не должно было быть никаких возражений. Он мажоритарщик, то есть он имеет на это полное право. Если он выйдет, когда это уже произойдет, то он станет внефракционным. А самого господина Юрченко я не видела лично ни вчера, ни сегодня", – отметила Елена Мошенец.

Гостья студии отметила, что Александр Юрченко после выхода останется внефракционным парламентарием, однако назвала его желание выйти из фракции самостоятельно "благородным и правильным".

Елена Мошенец добавила, что то, что произошло на самом деле, и был ли господин Юрченко причастен к случившемуся, – это вопрос к правоохранительным органам.

Напомним, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Юрченко выходит из монобольшинства из-за сообщения о его причастности к коррупционным правонарушениям.

Впоследствии стало известно, что суд взял под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн Ивана Фищенко, которого подозревают во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко.