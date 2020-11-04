Коррупционный реванш: В государстве не работает закон о борьбе с коррупцией, потому что нет политической воли у власти, - Наливайченко

Валентин Наливайченко Скриншот видео

Как не наказывали за коррупцию во власти, так и не наказывают, как не сажали топ-чиновников и коррупционеров, так и не сажают

В Украине закон о борьбе с коррупцией не работает только по одной причине - нет политической воли во власти, начиная от президента, действительно наказывать за коррупцию.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко.

Народный депутат отметил, что сейчас в Украине можно наблюдать "коррупционный реванш": немало коррупционеров есть в правительстве, у власти на местах, а с народных депутатов, которых ранее обвиняли в коррупции, сегодня снимают электронные браслеты.

Наливайченко подчеркнул, что именно президент Владимир Зеленский вместе со своей командой должен был бы отстаивать антикоррупционную систему Украины, однако этого нет.

"И здесь самое главное то, что как не наказывали за коррупцию во власти, так и не наказывают, как не сажали топ-чиновников и коррупционеров, так и не сажают. Конкретный пример: губернатор, который на Кировоградщине был задержан за коррупцию, он за решеткой? На свободе! То есть не работает в государстве закон о борьбе с коррупцией. И только по одной причине – нет политической воли у власти, начиная от президента, действительно наказывать за коррупцию", – заявил политик.

Кроме этого Валентин Наливайченко рассказал, что как народный депутат он направлял уже не одно сообщение о коррупции конкретных топ-чиновников, но реакции от правоохранителей нет.

По мнению народного депутата, президент должен был объединить парламент в вопросе борьбы с коррупцией и фракция "Батькивщина", в состав которой он входит, точно поддержал бы ужесточение наказания за коррупцию, реальные посадки и усиления Высшего антикоррупционного суда.

"Но где эти законопроекты? Где? Покажите! Вся власть у вас! Чего еще не хватает, чтобы одного топ-чиновника наказать и бросить за решетку? А чтобы офшор вернуть, то мы вообще готовы аплодировать", – прокомментировал Наливайченко.

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Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.