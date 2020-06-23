Коронавирусный кризис не должен стать оправданием для остановки реформ в Украине, - Еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова

По ее словам, украинское государство уже показала ряд достижений в борьбе с коррупцией

Пандемия коронавируса не может быть оправданием для остановки реформ в Украине. Об этом во время онлайн-дискуссии заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, пишет "Европейская правда".

"И ЕС включит условия, которые касаются верховенства права и антикоррупционных реформ. Очень важно для Украины оставаться на пути реформ, особенно тех, что касаются верховенства права и антикоррупции. Коронавирусный кризис не должен стать оправданием для отступления от уже достигнутых результатов или их разворота в интересах олигархов", - сказала Юрова.

По ее словам, украинское государство уже показала ряд достижений в борьбе с коррупцией, в частности, создание ВАКС. Однако, еврокомиссар отметила, что обеспокоена недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов.

Напоследок она отметила, что Евросоюз довольно быстро одобрил пакет помощи в размере 150 млн евро на поддержку экономики Украины.

"И эти деньги должны быть использованы для поддержки сектора здравоохранения и для неотложных нужд, связанных с экономическими и социальными последствиями пандемии, и поддержки наиболее уязвимых групп населения", - добавила Юрова.

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Напомним, 10 июня Европейская комиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.