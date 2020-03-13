Коронавирус в Украине: Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Участие президента Владимира Зеленского во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, 25 февраля 2020 года president.gov.ua

Мендель добавила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет "РБК-Украина".

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по завершению.

"Так, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены по завершению", - подчеркнула Мендель.

Она добавила, что тема заседания - это ситуация безопасности в стране.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

На фоне этого Минздрав предоставило рекомендации предприятиям относительно необходимых мер в связи с распространением Covid-19.

Кроме этого, отмечалось, что Украина через коронавирус может ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран.