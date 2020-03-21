Коронавирус у Шахова: Нардепа госпитализировали с пневмонией

Народный депутат Сергей Шахов Фото из открытых источников

По рекомендации медиков, Шахов остался в больнице

В субботу, 21 марта, народного депутата от группы "Доверие" госпитализировали в инфекционное отделение Александровской клинической больницы. Об этом политик сообщил в Facebook.

"По рекомендации врачей прохожу дополнительное обследование в специальном отделении Александровской клинической больницы, будем делать КТ и рентген", - отметил нардеп.

Впоследствии Шахов опубликовал еще один пост, в котором рассказал о предварительный диагноз.

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"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - пояснил Шахов.

Напомним, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что он заболел коронавирусную инфекцию.