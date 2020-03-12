Коронавирус на Grand Princess: В Украину вернулись двое граждан

Кулеба подчеркнул, что каждый гражданин, находится под защитой, Министерство иностранных дел

В Украину вернулись 2 граждан с лайнера Grand Princess, который был изолирован через коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном как Grand Princess, которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль состояния своего здоровья, в них не выявлено признаков заболевания коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервация", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что каждый гражданин, находится под защитой, Министерство иностранных дел и ведомство будет помогать им защищать свои права, свободы, чтобы иметь возможность вернуться домой.

Как сообщалось ранее, на борту пострадавшего лайнера находятся 49 граждан Украины.